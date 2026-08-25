Londra: andamento sostenuto per Marks & Spencer

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa , in guadagno del 2,91% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marks & Spencer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marks & Spencer rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Marks & Spencer rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 3,993 sterline, mentre i supporti sono stimati a 3,895. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4,091.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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