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Londra: andamento sostenuto per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, in guadagno del 2,91% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marks & Spencer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marks & Spencer rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Marks & Spencer rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 3,993 sterline, mentre i supporti sono stimati a 3,895. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4,091.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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