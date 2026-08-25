Parigi: andamento sostenuto per Schneider Electric
(Teleborsa) - Avanza il gruppo industriale francese, che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%.
Lo scenario su base settimanale di Schneider Electric rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della multinazionale dei prodotti elettrici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Schneider Electric evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 298,7 Euro. Primo supporto a 295. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 292,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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