Linde: ricavi trimestrali salgono a 9,3 miliardi di dollari (+9%): alzata guidance sugli utili

(Teleborsa) - Linde plc , multinazionale britannico-tedesca specializzata nella produzione e distribuzione di gas industriali e medicali, ha annunciato risultati del secondo trimestre 2026 con vendite a 9.289 milioni di dollari, in crescita del 9% su base annua (+2% l'impatto favorevole del cambio), e una crescita organica del 4%, trainata per 2 punti da un miglior posizionamento sui prezzi e per 2 punti dai volumi, principalmente nei settori elettronica, manifatturiero e chimica ed energia. Le acquisizioni hanno contribuito per l'1% alla crescita delle vendite.



L'utile netto si è attestato a 1.928 milioni di dollari (+9%), con un utile per azione diluito di 4,15 dollari (+11%). Escludendo gli impatti contabili legati all'acquisizione di Linde AG, l'utile netto rettificato è salito a 2.089 milioni di dollari (+8%), con un EPS rettificato di 4,50 dollari (+10%). L'utile operativo si è attestato a 2.554 milioni di dollari, mentre quello rettificato è salito a 2.744 milioni (+7%), per un margine operativo rettificato del 29,5%; il margine operativo complessivo è sceso di 60 punti base rispetto all'anno precedente, poiché i benefici da prezzo e produttività sono stati compensati dall'inflazione dei costi.



Il flusso di cassa operativo del trimestre è cresciuto del 3% a 2.271 milioni di dollari; al netto di investimenti per 1.438 milioni, il free cash flow si è attestato a 833 milioni. Nel trimestre la società ha restituito 1.590 milioni di dollari agli azionisti tramite dividendi e riacquisti di azioni proprie, al netto delle emissioni.



"I dipendenti di Linde hanno realizzato un altro trimestre solido, generando vendite ed EPS record mantenendo una redditività leader del settore, con un margine operativo del 29,5% e un rendimento sul capitale del 23,5%. Nel trimestre abbiamo inoltre firmato un altro contratto di fornitura di lungo termine nel settore elettronica negli Stati Uniti, portando il backlog di vendita di gas a un record di 8,1 miliardi di dollari", ha dichiarato Sanjiv Lamba, CEO di Linde. "L'attività di proposta ai clienti resta robusta, principalmente nel settore elettronica, dandoci fiducia per una ulteriore crescita del backlog".



Per il terzo trimestre 2026, Linde prevede un EPS rettificato tra 4,45 e 4,55 dollari (+6-8% su anno), senza impatto valutario atteso. Per l'intero 2026, la società ha alzato la guidance sull'EPS rettificato a un range di 17,70-17,90 dollari (+8-9%), con investimenti in conto capitale attesi tra 5,5 e 6,0 miliardi di dollari.

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