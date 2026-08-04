ENAV, Barclays alza target price e vede spazio per ulteriori M&A o aumento dividendi

(Teleborsa) - Barclays ha incrementato a 6,20 euro per azione (+5% dai precedenti 5,90 euro) il target price su ENAV , società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Overweight".



Gli analisti scrivono che, con un debito netto che probabilmente si azzererà entro la fine del 2026 e un'ulteriore riduzione della leva finanziaria prevista per il 2027, ENAV può affrontare agevolmente anche il biennio 2028-2029, quando si prevede una normalizzazione del FCF. Prevedono un FCF di circa 271/125/155 milioni di euro per gli esercizi 2027/2028/2029. Sebbene il management abbia fatto riferimento a una capacità di M&A fino a 250 milioni di euro, il che implica un incremento di EBITDA di circa 35 milioni di euro a un rapporto EV/EBITDA di circa 7,5x, la recente acquisizione di AIview evidenzia che gli obiettivi realistici probabilmente rimarranno di dimensioni contenute (EV implicito di circa 10,5 milioni di euro). ENAV ha menzionato in call di stare valutando opportunità di M&A leggermente più ampie, ma gli analisti continuano a ritenere che la significativa capacità di indebitamento consentirà di aumentare la remunerazione dei dividendi per gli azionisti. Il nuovo CEO presenterà il nuovo piano nella prima metà del 2027 (non è ancora stata annunciata una data ufficiale), momento in cui gli analisti si aspettano di ricevere informazioni su una possibile nuova politica di allocazione del capitale.



ENAV ha previsto un dividendo per azione (DPS) di 0,30 euro nel 2026, in aumento a 0,32 euro entro il 2029. Sulla base del suo dividend yield mediano storico del 5,1%, ciò implicherebbe una valutazione di circa 6 euro per azione. Nel corso del ciclo, ENAV ha scambiato con uno spread medio di circa il 2,7% rispetto al titolo di Stato italiano a 10 anni; ipotizzando un rendimento normalizzato a 10 anni di circa il 2,5%, un dividend yield del 5% appare appropriato, scrive Barclays. Su base mark-to-market, l'attuale rendimento del titolo di Stato italiano a 10 anni di circa il 3,7% implicherebbe un rendimento da dividendo ENAV più elevato, pari al 6,5%. Tuttavia, Barclays prevede che ENAV aumenterà i dividendi nel tempo, man mano che il FCF migliorerà. Un ipotetico dividendo per l'esercizio 2026 di 0,32 euro implicherebbe un dividend yield del 6,1%.

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