ENAV accelera in Borsa dopo i conti semestrali e l'annuncio del nuovo Piano Industriale

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per ENAV
protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,16% a 5,22 euro.
ENAV archivia un primo semestre in crescita
, con ricavi e redditività in miglioramento grazie all'aumento del traffico aereo, e guarda già al futuro. Contestualmente alla pubblicazione dei conti, l'amministratore delegato Igor De Biasio ha confermato la solidità del modello industriale del gruppo e annunciato che l'aggiornamento del Piano Industriale sarà presentato entro la prima parte del 2027.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da ENAV
restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 5,112 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 5,202. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 5,292, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.