ENAV, al ceo De Biasio attribuita anche la carica di direttore generale

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di ENAV ha attribuito all'amministratore delegato, Igor De Biasio, anche la carica di direttore generale, appositamente istituita, con decorrenza da oggi 3 agosto.



L'operazione - spiega la società - è volta ad allineare la struttura organizzativa di ENAV ai migliori standard di mercato, con l'occasione del completamento della riorganizzazione della squadra manageriale.



A De Biasio rimangono attribuiti, nel complesso, poteri e compensi in linea con l’assetto precedente.



Poiché l'operazione è coerente con la politica di remunerazione della società, ricade nei casi di esclusione della disciplina sulle operazioni con parti correlate adottata dalla società in esecuzione del Regolamento Consob.



Sulla base delle informazioni rese disponibili alla società, alla data odierna, De Biasio non detiene azioni ENAV.

Condividi

```