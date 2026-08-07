Giappone, spese famiglie crollano più delle attese a giugno

(Teleborsa) - Nel mese di giugno 2026 i consumi familiari in Giappone si sono attestati 290.886 yen, in diminuzione del 6,4% su base mensile, dopo il +3,7% di maggio contro attese per un decremento del 3,1%.



Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -3,3% (-1,5% in termini nominali) dal -0,4% precedente e contro il +0,8% atteso.



Sempre a giugno la media mensile dei redditi delle famiglie operaie, si è attestata a 1.013.986 yen, aumentando del 3,9% in termini reali (+2% in termini nominali).



(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)

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