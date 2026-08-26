Milano 9:35
52.812 +0,17%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 9:35
10.864 -0,21%
26.212 -0,21%

Lettura rialzista per Buzzi

Finanza
Lettura rialzista per Buzzi
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Effervescente la società attiva nel settore del cemento, tra i componenti del FTSE MIB, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,14%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 40,57 Euro, con stop loss posto a quota 37,73, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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