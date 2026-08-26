Quadro rialzista per DSM-Firmenich
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Apprezzabile rialzo per la società scientifica attiva nei settori della bellezza, della salute e della nutrizione, tra i componenti dell'AEX, in guadagno dello 0,39% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su DSM-Firmenich disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 91,7 Euro, con stop loss stimato a quota 90,6 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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