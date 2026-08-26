Quadro rialzista per DSM-Firmenich

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Apprezzabile rialzo per la società scientifica attiva nei settori della bellezza, della salute e della nutrizione , tra i componenti dell' AEX , in guadagno dello 0,39% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su DSM-Firmenich disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 91,7 Euro, con stop loss stimato a quota 90,6 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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