ICOP, ricavi totali ed Ebitda entrambi +78% nei preliminari primo semestre e confermata guidance 2026

(Teleborsa) - Sulla base principali dati consolidati preliminari al 30 giugno 2026, I.CO.P. ha registrato ricavi totali a circa 287 milioni di euro (+78% annuo) e un EBITDA intorno ai 52 milioni (+78%), con il relativo margine superiore al 18%.



Dal lato patrimoniale, l'indebitamento finanziario netto si è attestato a circa 171 milioni, coerente con la consueta stagionalità dei

flussi del primo semestre.



I risultati preliminari del semestre - spiega l'azienda - riflettono il contributo positivo di tutte le principali aree di attività del Gruppo e l'avanzamento di un backlog che, al 30 giugno 2026, si attesta a circa 1,5 miliardi, pari a circa 3 volte i ricavi 2025. Il backlog include esclusivamente la quota di competenza del Gruppo relativa a contratti già sottoscritti, senza considerare opzioni contrattuali, fasi successive non ancora contrattualizzate o accordi quadro, e garantisce una significativa visibilità pluriennale. Il portafoglio ordini resta focalizzato sulle attività specialistiche a maggiore contenuto ingegneristico, in Europa e Nord America, coerentemente con il profilo di rischio e di marginalità perseguito dal Gruppo.



Alla luce dei risultati preliminari del semestre, il Gruppo conferma la guidance per l’esercizio 2026 comunicata al mercato con il Piano Industriale 2026-2029, che prevede ricavi totali tra 610 e 640 milioni, un EBITDA tra 105 e 115 milioni (EBITDA margin 17-18%) e investimenti tra 30 e 35 milioni.



Il Piano prevede, al 2029 e a perimetro standalone, ricavi tra 900 e 950 milioni (CAGR 2025PF-2029 del 15-17%), un EBITDA tra 170 e

190 milioni (CAGR del 16-20%), con un margine EBITDA in espansione al 19-20%, un book-to-bill superiore a 1x e una cash conversion ((EBITDA – Capex) / EBITDA) di circa il 70% nell'arco di Piano.



Il consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale 2026 si terrà il 21 settembre prossimo.





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