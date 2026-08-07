Emak, ricavi -6,8% a 344,3 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) - Emak ha realizzato nel primo semestre 2026 un fatturato consolidato pari a 344,3 milioni, in calo del 6,8% annuo.



Tale diminuzione - spiega l'azienda - deriva da un calo organico delle vendite per il 5,8% e dall’effetto negativo dei cambi di traduzione per l’1%. Il fatturato del secondo trimestre ammonta a 167,5 milioni, contro 177,1 milioni del secondo trimestre 2025, in diminuzione del 5,4%.



L'EBITDA adjusted è pari a 43,2 milioni (12,4% dei ricavi), a fronte di 51,9 milioni (14% dei ricavi) del corrispondente semestre dello scorso esercizio. Il dato risente principalmente dell'impatto negativo dovuto alla diminuzione dei volumi di vendita rispetto al pari periodo 2025.



L'EBIT si attesta a 26,4 milioni, con un'incidenza sui ricavi del 7,7%, contro 35,7 milioni (9,7% dei ricavi) del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.



L'utile netto si fissa a 16,2 milioni, contro 20,1 milioni del pari periodo dell'esercizio precedente.



La posizione finanziaria netta passiva si attesta a 208,7 milioni al 30 giugno 2026, in miglioramento rispetto a 219,3 milioni al 30 giugno 2025, mentre risulta in aumento rispetto a 194,4 milioni al 31 dicembre 2025 in coerenza con la stagionalità del business del Gruppo. Il dato al 30 giugno 2026 include 38,1 milioni derivanti dall’applicazione del principio contabile IFRS 16 (42,8 milioni a giugno 2025 e 40,7 milioni a dicembre 2025) e 2,9 milioni di debiti finanziari per l’acquisto delle residue quote di partecipazione di minoranza (4,5 milioni sia a giugno che a dicembre 2025).

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