Exploit dell'indice delle società High Tech italiane (+2,41%)
(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante il comparto tecnologico a Milano che fa anche meglio dell'indice tecnologico dell'Area Euro, con un guadagno di 4.448,8 punti, archiviando la giornata a quota 188.969,9.
L'indice EURO STOXX Technology intanto guadagna 19 punti, dopo un incipit a quota 1.464.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, nuovo spunto rialzista per Stmicroelectronics, che guadagna bene e porta a casa un +3,14%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, composto rialzo per Reply, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,77%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, brillante rialzo per TXT E-solutions, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 6,34%.
Controllato progresso per Cy4Gate, che chiude in salita dello 0,79%.
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