Ecosuntek, andamento positivo del canale diretto nel semestre, volumi elettricità +57% e gas +53%

(Teleborsa) - Il Cda di Ecosuntek ha esaminato alcuni dei principali KPI gestionali relativi al primo semestre 2026 del Gruppo attivo nel settore delle energie rinnovabili quotato su Euronext Growth Milan.



Rispetto alle vendite di energia elettrica della controllata Eco Trade (volumi diretti), la performance a fine semestre segna un incremento del 57%, grazie principalmente a nuovi clienti, di natura industriale, di recente acquisizione. L’ingresso nel portafoglio commerciale di due operatori reseller, con conseguente avvio delle forniture, ha contribuito invece alla crescita dei volumi del canale di riferimento (+37%).



Relativamente ai “volumi collegati”, riconducibili a +Energia, società del Gruppo attiva nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas, si registra un incremento del 19% rispetto al periodo di confronto.



Le vendite di gas naturale risultano complessivamente in aumento del 40% rispetto ai primi sei mesi del 2025: il positivo andamento dei “volumi diretti” si deve alle efficaci politiche commerciali che hanno consentito ad Eco Trade di incrementare il portafoglio clienti.

Più che soddisfacenti sono stati anche i risultati raggiunti dai canali “collegati” e “Reseller” (+29%); relativamente a quest’ultimo, si segnala l’avvio, a partire dal mese di maggio, della vendita di gas ad un reseller di rilevanza nazionale, i cui volumi risultano ad oggi in

progressivo, sensibile, incremento.



Per quanto riguarda le numeriche riferite ai POD e PDR serviti, Ecosuntek rileva scostamenti positivi rispetto al periodo di confronto, ad eccezione del dato attribuito ai PDR del canale “collegati”, in lieve diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Con riferimento alla power generation proprietaria, il decremento dell’energia prodotta rispetto al periodo di confronto si deve alle attività di revamping e repowering che hanno comportato, nel corso del semestre appena concluso, la fermata degli impianti Mappa Rotonda, Tiresia, Cantante, Tulipano e, da ultimo, Piandana.



La produzione complessiva del secondo trimestre, in cui sono state riavviate le sezioni oggetto di revamping di quattro dei citati impianti, è risultata in incremento di circa il 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie soprattutto ai contributi positivi di Cantante (+55%) e Tiresia (+73%).







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