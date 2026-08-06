Zurich, utile operativo record nel semestre a 4,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 Zurich ha registrato un utile base per azione in aumento dell’11,5% a 24,2 dollari. Il ROE core è pari al 27,1% e l’utile netto attribuibile agli azionisti è pari a 3,5 miliardi di dollari.



L'assicuratore svizzero ha spiegato che i margini elevati nelle aree di crescita prioritarie hanno generato un utile operativo record di 4,8 miliardi di dollari, in crescita del 13%.



La società ha registrato una crescita accelerata dei premi: il segmento Global Specialty è cresciuto dell’8%, con il settore Construction in crescita del 18%, trainato dalla domanda globale di data center e infrastrutture energetiche; il segmento Middle Market ha registrato un incremento del 7%; il segmento Protezione Vita è cresciuto del 10%, superando gli obiettivi.



Nei Rami Danni (P&C) i premi lordi emessi sono aumentati del 7% a 29,9 miliardi di dollari; l’utile operativo è aumentato del 16% a 2,8 miliardi di dollari, con un combined ratio interessante e pari al 92,7%.



Nel Ramo Vita sono stati emessi premi lordi per 19,5 miliardi di dollari, con i premi relativi al segmento Protection in crescita a doppia cifra nelle principali regioni e margini in significativo aumento. Di conseguenza, l’utile operativo è aumentato del 23% a 1,3 miliardi di dollari per la prima volta e si prevede che crescerà di almeno il 10% nel 2026.



Zurich ha aggiunto che Farmers Exchanges sta superando i concorrenti in un mercato statunitense competitivo, con un numero di polizze in aumento di 215.000 e una crescita in accelerazione in tutti i canali di distribuzione. I premi lordi emessi sono aumentati del 4% a 15,6 miliardi di dollari, con un combined ratio all’82,4%. L’utile operativo netto di Farmers è aumentato del 2% a 1,2 miliardi dollari.

Posizione patrimoniale molto solida: l’indice SST (Swiss Solvency Test) si è attestato al 266%.



“La nostra crescita sta accelerando nei segmenti di business in cui osserviamo la domanda più solida e margini interessanti, come Specialty, Middle Market, PMI e Life. La nostra capacità di selezionare le opportunità di crescita all’interno dei nostri portafogli ci consente di sostenere questi risultati nel tempo. A metà dell’attuale ciclo, siamo in anticipo rispetto a tutti i nostri obiettivi.", ha commentato Mario Greco, Group Chief Executive Officer.



Con riferimento al mercato italiano, il segmento Middle Market del ramo danni ha visto una crescita a doppia cifra dei premi. Per quanto riguarda il ramo Vita, l’Italia – insieme a Irlanda e Giappone - ha contribuito maggiormente alla crescita dei volumi unit-linked, in quanto i clienti hanno ricercato soluzioni in grado di combinare opportunità di investimento e protezione dal rischio per la pianificazione patrimoniale e il reddito pensionistico; l’Italia ha trasformato la propria offerta di prodotti e la propria rete distributiva, generando un crescente livello di afflussi di asset.

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