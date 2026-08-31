Commissione UE designa ChatGPT, Reddit e Roblox come grandi piattaforme

(Teleborsa) - La Commissione europea ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di grandi dimensioni (VLOSE), nonché Reddit e Roblox come piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP), ai sensi del Digital Services Act (DSA). Questi servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti medi mensili nell'UE e soddisfano quindi la soglia per la designazione.



A seguito della notifica delle designazioni, questi servizi hanno quattro mesi di tempo, ovvero entro la fine di dicembre 2026, per conformarsi agli obblighi aggiuntivi previsti dal DSA per le VLOP e le VLOSE, come la valutazione e la mitigazione dei rischi sistemici derivanti dai loro servizi e sistemi algoritmici relativi alla diffusione di contenuti illegali, agli effetti negativi sui minori, al benessere fisico e mentale degli utenti, ai diritti fondamentali, ai processi elettorali e alla sicurezza pubblica.



Con queste designazioni, la Commissione acquisirà poteri investigativi per valutare le funzionalità alla base di questi servizi e, ove applicabile, di qualsiasi sistema correlato. La Commissione sarà competente a vigilare sul rispetto del DSA, in collaborazione con la Coimisiún na Meán per ChatGPT e Reddit, e con l'Autorità per i Consumatori e i Mercati (ACM) per Roblox. Tali enti fungono rispettivamente da coordinatori dei servizi digitali per l'Irlanda e per i Paesi Bassi, dove i servizi designati hanno sede.



"Queste nuove designazioni implicano che ChatGPT, Reddit e Roblox saranno ora soggetti a standard di controllo e responsabilità più elevati nell'Unione Europea, in linea con il loro grande impatto sui nostri cittadini e sulla società - ha commentato Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutivo per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia - Continuiamo a monitorare attentamente il panorama digitale e non esiteremo a designare qualsiasi piattaforma che soddisfi i criteri per una maggiore supervisione ai sensi del Digital Services Act".



(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

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