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Reddit sostituirà AvalonBay Communities nell'indice S&P 500

Finanza
Reddit sostituirà AvalonBay Communities nell'indice S&P 500
(Teleborsa) - Reddit sostituirà AvalonBay Communities nell'indice S&P 500 a partire dall'apertura delle contrattazioni di martedì 18 agosto. Lo ha comunicato il gestore dell'indice, S&P Dow Jones Indices.

L'avvicendamento arriva perchè Equity Residential, società già presente nell'indice S&P 500, acquisirà AvalonBay Communities in un'operazione che dovrebbe concludersi a breve, subordinatamente al verificarsi delle condizioni finali. Dopo la fusione, la società risultante dalla fusione si chiamerà Vivmark Residential e rimarrà nell'indice S&P 500.

Inoltre, Sun Communities sostituirà Webster Financial nell'indice S&P MidCap 400 a partire dall'apertura delle contrattazioni di giovedì 20 agosto. Banco Santander acquisirà Webster Financial in un'operazione che dovrebbe concludersi a breve, subordinatamente al verificarsi delle condizioni finali.

(Foto: © Pavel Ignatov / 123RF)
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