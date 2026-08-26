Attese positive per Biogen

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Seduta positiva per la compagnia biotecnologica americana , tra i componenti dell' S&P-500 , che avanza bene e porta a casa un +1,21%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 220,8 USD, con stop loss calcolato a quota 173 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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