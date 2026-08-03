Borse asiatiche miste, yen in rafforzamento dopo intervento congiunto USA-Giappone

(Teleborsa) - Seduta mista per le Borse asiatiche, dove spiccano di cali di Tokyo e Seul. Intanto, i prezzi del petrolio sono in ribasso dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato domenica la cancellazione di un attacco pianificato contro l'Iran. Venerdì, i media statunitensi avevano riportato che il presidente si stava preparando per una nuova ondata di attacchi. Trump ha dichiarato che oggi dovrebbero iniziare nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran, alimentando l'ottimismo sul raggiungimento di un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz.



Sul mercato valutario, lo yen è in rafforzamento in seguito alle speculazioni su un ulteriore intervento. Il Ministero delle Finanze giapponese Satsuki Katayama ha dichiarato stamattina di aver condotto venerdì un'operazione coordinata di acquisto di yen con il Dipartimento del Tesoro statunitense. Tokyo ha segnalato la propria disponibilità ad agire nuovamente, se necessario, affermando che "non esiterà a condurre ulteriori interventi coordinati in futuro" e che rimane in stretto contatto con il Dipartimento del Tesoro statunitense.



Giornata no per la Borsa di Tokyo , in flessione dell'1,05% sul Nikkei 225 ; sulla stessa linea, giornata negativa per Shenzhen, in calo dello 0,87%. Sulla parità Hong Kong (+0,05%); depresso il mercato di Seul (-4,93%). In denaro Mumbai (+0,83%); sulla stessa linea, in frazionale progresso Sydney (+0,25%).



Ribasso composto e controllato per l' euro contro la valuta nipponica , che presenta una flessione dello 0,84% sui valori precedenti. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,13%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato -0,11%.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,83%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,71%.

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