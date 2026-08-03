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Yolo, Cda convoca assemblea su ampliamento a 7 del numero di consiglieri e scorporo Tech Services

Finanza
Yolo, Cda convoca assemblea su ampliamento a 7 del numero di consiglieri e scorporo Tech Services
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di YOLO Group convoca l’assemblea degli azionisti per deliberare, in sede ordinaria, in merito all’ampliamento da 6 a 7 del numero di consiglieri.

Inoltre, i soci sono chiamati, in sede straordinaria, a esprimersi sul progetto di scissione con scorporo dell’attività di fornitura di servizi tecnologici mediante piattaforme digitali proprietarie (Business Line Tech Services), in esecuzione del contratto preliminare sottoscritto con ATUM e comunicato il 14 luglio scorso.

In particolare, il CdA ha conferito al presidente e all’amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, ogni necessario potere per procedere alla convocazione della predetta assemblea definendo data e ora di convocazione non appena il progetto di scissione sarà iscritto presso il Registro delle imprese di Milano.



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