Milano 11:55
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Francoforte: performance negativa per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Auto1
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Auto1, che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Auto1 rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Auto1 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 22,41 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 23,03, mentre il primo supporto è stimato a 21,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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