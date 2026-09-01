Giappone, indice PMI manifattura agosto rivisto al ribasso a 54,9 punti

La lettura finale

(Teleborsa) - Peggiora l'attività della manifattura in Giappone ad agosto 2026. L'indice PMI manifatturiero S&P Global Japan è stato rivisto al ribasso a 54,9 punti lo scorso mese, rispetto alla stima preliminare di 55,1, dopo una lettura finale di 54,5 nel mese precedente, segnando l'ottavo mese consecutivo di espansione dell'attività manifatturiera (indicatore al di sopra della soglia critica dei 50 punti).



Ciononostante, si è trattato della crescita più forte nel settore manifatturiero da aprile e della seconda più sostenuta da gennaio 2022, con le imprese che hanno registrato il più rapido aumento dei nuovi ordini di esportazione da gennaio 2018. Nel frattempo, l'occupazione è cresciuta in modo consistente al ritmo più veloce da febbraio 2028. L'attività di acquisto è aumentata al massimo da aprile 2022, mentre i tempi di consegna dei fornitori si sono ulteriormente allungati, in parte a causa delle interruzioni derivanti dalla guerra in Medio Oriente.



Sul fronte dei prezzi, i prezzi dei fattori produttivi sono aumentati, trainati dall'aumento dei prezzi delle materie prime e del petrolio, nonché dalla debolezza dello yen. Di conseguenza, i prezzi dei prodotti finali hanno continuato a crescere rapidamente. Infine, la fiducia delle imprese è migliorata, raggiungendo il livello più alto degli ultimi sei mesi, sostenuta dalle aspettative di un aumento delle vendite.

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