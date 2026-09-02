Forte rialzo per l'indice delle società High Tech italiane (+2,75%), notevole balzo in avanti per Esprinet
(Teleborsa) - Chiusura in rally per il comparto tecnologico a Milano. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 168.749,5 con uno sprint di 4.625,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l'indice EURO STOXX Technology, che scivola a quota 1.445, dopo un avvio di sessione a 1.472.
Tra i titoli del FTSE MIB, nuovo spunto rialzista per Stmicroelectronics, che guadagna bene e porta a casa un +3,33%.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, balza in avanti Technoprobe, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,85%.
Composto rialzo per Sesa, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,90%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap, prepotente rialzo per Esprinet, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,94% sui valori precedenti.
Giornata fiacca per Beewize, che chiude gli scambi con un trascurabile 0%.
Seduta vivace per ITway, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,96%.
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