EdiliziAcrobatica, accordo con ceto bancario per riscadenziamento debito finanziario

(Teleborsa) - EdiliziAcrobatica ha sottoscritto l'accordo con i propri istituti finanziatori e con il titolare del prestito obbligazionario emesso dalla società nel 2020, finalizzato alla rimodulazione delle scadenze del debito finanziario del Gruppo. L'intesa rappresenta il risultato del percorso di interlocuzione avviato nei mesi scorsi con il sistema bancario, con il supporto degli advisor finanziari e legali della società, nell'ambito delle iniziative per il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale del Gruppo.



L'accordo disciplina una serie di interventi per il riequilibrio della struttura finanziaria, attraverso la rimodulazione di talune scadenze del debito e il mantenimento degli impegni previsti nei confronti dei finanziatori, consentendo alla società di beneficiare di maggiore flessibilità finanziaria a supporto del piano industriale e del percorso di miglioramento della redditività ed efficienza operativa già avviato. È inoltre previsto il rispetto di determinati parametri finanziari.



L'efficacia dell'accordo resta subordinata al verificarsi di talune condizioni contrattuali, tra cui l'approvazione e la consegna del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato delle relazioni degli organi di controllo competenti, entro il 5 settembre 2026. La società comunicherà tempestivamente al mercato il calendario previsto per l'approvazione del bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025.

Condividi

```