USA, richieste di mutui settimanali continuano a diminuire

Nella settimana al 21 agosto

(Teleborsa) - Continuano a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 21 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario ha registrato un calo dell'1,0%, dopo il -0,4% della settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è diminuito del 2,0%, e quello relativo alle nuove domande è rimasto sostanzialmente stabile.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono lievemente saliti al 6,78%.



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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