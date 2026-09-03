Barilla acquista il marchio statunitense di mac-and cheese Goodles

(Teleborsa) - Barilla, colosso italiano della pasta, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, marchio statunitense di maccheroni al formaggio in scatola ad alta densità nutrizionale. I termini dell'accordo non sono stati resi noti. Goodles era stata valutata 88 milioni di dollari dopo un round di finanziamento del 2023, secondo dati PitchBook.



Fondata nell'ottobre 2020 come Gooder Foods e con sede a Santa Cruz, in California, Goodles è nata dall'idea che il comfort food preferito da tutti, i maccheroni al formaggio, potesse essere più nutriente. Con un team di 73 persone, il marchio è distribuito negli Stati Uniti presso i principali rivenditori e catene di distribuzione indipendenti.



"Abbiamo scelto il Gruppo Barilla perché ci può aiutare a innovare e crescere a livello internazionale, permettendoci al contempo di prendere decisioni migliori e di mantenere la nostra qualità - ha dichiarato Jen Zeszut, cofondatrice e CEO di Goodles - Il Gruppo Barilla ci apprezza così come siamo, dal nostro dune buggy quasi inutilizzabile al nostro ufficio centrale a Santa Cruz, colmo di entusiasmo! Non cambieremo nulla. Ho capito che il Gruppo Barilla era il partner perfetto quando, scherzando, ho offerto al presidente (il signor Barilla) un adesivo Goodles per la sua nuova auto con la scritta "Io e i miei amici adoriamo i maccheroni" e lui l'ha accettato davvero! Sono entusiasta di vedere come i nostri due mondi continueranno a incontrarsi".



Goodles manterrà la propria sede centrale a Santa Cruz e continuerà a operare in modo indipendente come marchio autonomo, libero di prendere le proprie decisioni in merito a prodotto, ricette, qualità, ingredienti, fornitori, marketing e altro ancora. L'intero team verrà mantenuto senza modifiche gerarchiche e la cofondatrice e CEO Jen Zeszut continuerà a guidare il team.



"Oggi è un giorno importante per il nostro Gruppo - ha dichiarato Guido Barilla, presidente del Gruppo Barilla - Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dalla dinamica della sua crescita. Conoscendo il team dirigenziale, guidato da Jen Zeszut, siamo rimasti altrettanto colpiti dalla solidità dell'organizzazione, dalla sua unità e dalla sua visione lungimirante. Insieme, queste qualità ci hanno convinto che Goodles fosse la scelta giusta e rappresenti un'entusiasmante opportunità per il futuro".

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