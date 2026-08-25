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USA, indice case FHFA di giugno si appiattisce su mese e rallenta al +2,3% annuo

Finanza, Macroeconomia
USA, indice case FHFA di giugno si appiattisce su mese e rallenta al +2,3% annuo
(Teleborsa) - L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, è risultato stabile su base mensile a giugno, inferiore rispetto sia al +0,2% stimato sia del +0,3% del mese precedente.

Su base annua, l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 2,3% rispetto al 2,4% del mese precedente (rivisto da +2,2%).

(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
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