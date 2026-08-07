Carburanti, MIMIT: prezzo medio self benzina a 1,990 euro/litro, gasolio a 2,084

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 7 agosto - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,990 euro/litro per la benzina e 2,084 euro/litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,065 euro/litro per la benzina e 2,159 euro/litro per il gasolio.



(Foto: bizoon | 123RF)

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