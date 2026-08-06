Mimit, Carburanti: lieve calo dei prezzi medi di benzina e gasolio

(Teleborsa) - Scendono leggermente i prezzi medi dei carburanti in modalità self service rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Nella giornata di oggi, giovedì 6 agosto 2026, il prezzo medio nazionale si attesta a 1,994 euro al litro per la benzina e 2,092 euro al litro per il gasolio, in diminuzione rispetto alla rilevazione di mercoledì 5 agosto, quando i valori erano rispettivamente pari a 1,997 euro al litro e 2,097 euro al litro.



Anche sulla rete autostradale si registra un lieve ribasso. Il prezzo medio self della benzina passa da 2,081 a 2,072 euro al litro, con una riduzione di 0,9 centesimi, mentre quello del gasolio scende da 2,170 a 2,166 euro al litro, in calo di 0,4 centesimi.







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