Eventi e scadenze del 3 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 03/09/2026

Appuntamenti:

XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 - Taranto - Quarta edizione italiana dei Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva ispirata ai Giochi Olimpici, che ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con 26 Paesi partecipanti. Presenti alla cerimonia di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i Presidenti di Senato e Camera e una rappresentanza di Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti (da venerdì 21/08/2026 a giovedì 03/09/2026)

UE - Riunione informale del Consiglio "Affari generali" - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro di Stato irlandese per gli Affari europei e la Difesa, Thomas Byrne. Parteciperanno i Ministri dell'UE, i loro omologhi dei Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE, i Commissari europei e i membri del Parlamento europeo. Segue conferenza stampa (da giovedì 03/09/2026 a venerdì 04/09/2026)

EFELA Nuclear Congress 2026 - Palazzo Edison, Milano - L'evento dal titolo Comparison of European and Non-EU Regulatory Experiences in the Field of Nuclear Energy Law, organizzato da EFELA (European Federation of Energy Law Associations) e ospitato da Edison e AIDEN (Associazione Italiana di Diritto dell'Energia), riunirà autorità regolatorie, rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali, accademici, giuristi e operatori del settore. Al centro del confronto le principali evoluzioni normative e regolatorie dell'energia nucleare (da giovedì 03/09/2026 a venerdì 04/09/2026)

16:50 - Presentazione partnership tra Frecciarossa e Luna Rossa - Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli) - Presentazione della partnership tra Frecciarossa e Luna Rossa, il team velico italiano protagonista della storia dell’America's Cup. Al termine della presentazione seguirà il concerto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Aziende:

Campbell's - Risultati di periodo

Ermenegildo Zegna N.V - Risultati di periodo

Metriks Ai - Assemblea: Assemblea degli azionisti in sede straordinaria - seconda convocazione

Pininfarina - CDA: Relazione Semestrale

Sanlorenzo - Appuntamento: Conference call per presentare alla comunità finanziaria e alla stampa i risultati del primo semestre 2026 e i principali aggiornamenti della Società - ore 18.00 - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Victoria's Secret - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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