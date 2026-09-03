Francoforte: brillante l'andamento di Fuchs Petrol

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società petrolifera tedesca , con una variazione percentuale dell'1,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fuchs Petrol rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Fuchs Petrol mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 42,11 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 41,29. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 42,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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