BKW, redditività in contrazione nel primo semestre 2026

(Teleborsa) - Utili in calo e previsioni più fiacche per BKW nel primo semestre dell'anno. La società energetica svizzera ha riportato infatti proventi operativi pari a 2,18 miliardi di franchi svizzeri, in calo del 3,1% rispetto all'anno precedente, un EBITDA in contrazione del 10,1% a 387,9 milioni di franchi ed un EBIT in flessione del 15,1% a 263,7 milioni di franchi.



L'utile netto, tuttavia, è aumentato del 7% a 217,6 milioni di franchi, grazie al sostegno dei fondi per lo smantellamento e lo smaltimento delle scorie della centrale nucleare di Muhleberg.



BKW afferma di aver scontato una combinazione sfavorevole di fattori, fra cui bassi livelli idrici e venti deboli, oltre che l'impatto degli sviluppi geopolitici.



Quanto all'outlook, BKW prevede una ripresa nella seconda metà dell'anno dei principali business, fatta eccezione per la divisione Power Grid che dovrebbe rimanere stabile. La società prevedere un EBIT 2026 nella parte inferiore dell'intervallo precedentemente annunciato, compreso tra 650 e 750 milioni di franchi.



(Foto: Cristof Echard - © Unione Europea)

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