Mare Group, via libera golden power per l'acquisizione del controllo di GMSPAZIO

(Teleborsa) - Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha fatto sapere di avere ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione di non esercizio dei poteri speciali, la cosiddetta Golden Power
, relativamente all’acquisizione
del 51% di GMSPAZIO
.
Il Gruppo di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato il non esercizio dei poteri speciali per assenza dei relativi presupposti, avendo ritenuto che l’operazione non determina una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Poiché l’esito positivo degli adempimenti in materia di Golden Power costituiva condizione per l’esecuzione
dell’operazione, Mare Group può ora procedere al closing
, previsto entro il 30 settembre 2026.
GMSPAZIO è attiva dal 2005 nel dominio spaziale e della difesa
e serve clienti istituzionali e industriali, nazionali e internazionali, con piattaforme proprietarie in difesa missilistica, analisi radar, space domain awareness, remote sensing satellitare, simulazione di missioni spaziali e sorveglianza di asset terrestri, aerei, navali e spaziali.
Con l’ingresso di GMSPAZIO, Mare Group rafforza la piattaforma industriale dedicata ai sistemi complessi per Aerospazio & Difesa
, integrando competenze proprietarie nel dominio spaziale e nelle tecnologie Dual Use.