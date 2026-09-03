Milano
15:19
52.053
+0,50%
Nasdaq
2-set
29.143
0,00%
Dow Jones
2-set
53.062
+0,56%
Londra
15:19
10.852
+0,89%
Francoforte
15:19
25.975
+0,52%
Giovedì 3 Settembre 2026, ore 15.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Bilancia commerciale USA in luglio
Bilancia commerciale USA in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
03 settembre 2026 - 14.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
Bilancia commerciale in luglio pari a -88,6 Mld $
, in calo rispetto al precedente -71,2 Mld $ (la previsione era -89,4 Mld $).
Condividi
Leggi anche
Bilancia commerciale USA in giugno
Giappone, saldo bilancia commerciale di luglio peggiora a -634,5 miliardi di yen
Bilancia commerciale Unione Europea in giugno
Germania, Bilancia commerciale in giugno
Argomenti trattati
USA
(403)
Altre notizie
Bilancia commerciale Francia in giugno
Usa, a luglio il deficit commerciale sale a 88,6 miliardi di dollari
Bilancia commerciale beni Regno Unito in giugno
Bilancia commerciale globale Italia in giugno
Appuntamenti macroeconomici del 7 agosto 2026
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 10 agosto 2026
Guide
Opzioni: cosa sono, caratteristiche e come si usano sui mercati finanziari
Le opzioni sono contratti derivati che danno a chi le compra un diritto: acquistare o vendere un sottostante a un prezzo stabilito, entro una certa data o alla scadenza.
leggi tutto