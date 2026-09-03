Milano 15:19
52.053 +0,50%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 15:19
10.852 +0,89%
Francoforte 15:19
25.975 +0,52%

Bilancia commerciale USA in luglio

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Bilancia commerciale USA in luglio
USA, Bilancia commerciale in luglio pari a -88,6 Mld $, in calo rispetto al precedente -71,2 Mld $ (la previsione era -89,4 Mld $).
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