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USA, Challenger licenziamenti in agosto

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USA, Challenger licenziamenti in agosto
USA, Challenger licenziamenti in agosto pari a 52,88K unità, in aumento rispetto al precedente 33,43K unità.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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