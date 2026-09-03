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/ USA, Challenger licenziamenti in agosto
USA, Challenger licenziamenti in agosto
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03 settembre 2026 - 11.35
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Challenger licenziamenti in agosto pari a 52,88K unità
, in aumento rispetto al precedente 33,43K unità.
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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