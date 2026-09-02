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/ Occupati ADP USA in agosto
Occupati ADP USA in agosto
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02 settembre 2026 - 14.35
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Occupati ADP in agosto pari a 38K unità
, in calo rispetto al precedente 46K unità (la previsione era 47K unità).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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