Milano 15:57
51.683 -0,45%
Nasdaq 15:57
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Dow Jones 15:57
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Londra 15:56
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Francoforte 15:57
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Occupati ADP USA in agosto

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Occupati ADP USA in agosto
USA, Occupati ADP in agosto pari a 38K unità, in calo rispetto al precedente 46K unità (la previsione era 47K unità).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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