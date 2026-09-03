USA, licenziamenti Challenger balzano ad agosto su base mensile

(Teleborsa) - In aumento i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di agosto 2026. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 52.881 posti di lavoro. Il dato rivela un balzo del 58% rispetto al mese precedente, quando si erano registrati 33.429 licenziamenti, ma un calo del 38% rispetto allo stesso periodo del 2025 (85.979). Da inizio anno si sono registrati 529.914 licenziamenti (-41% rispetto al pari periodo del 2025).



(Foto: freedomtumz | 123RF)

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