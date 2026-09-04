Milano 10:42
51.947 -0,57%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 10:42
10.814 -0,17%
Francoforte 10:42
25.986 -0,07%

"Buy" per Auto1

Finanza
"Buy" per Auto1
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Grande giornata per Auto1, tra i componenti del MDAX, che mette a segno un rialzo del 4,77%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Auto1 ai prezzi attuali pari a 21,98 Euro, con stop loss individuato in area 19,72 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```