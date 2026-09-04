"Buy" per Auto1
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Grande giornata per Auto1, tra i componenti del MDAX, che mette a segno un rialzo del 4,77%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Auto1 ai prezzi attuali pari a 21,98 Euro, con stop loss individuato in area 19,72 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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