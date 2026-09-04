Cash Collect Protetto di Unicredit su Generali: capitale integro e barriera lontana il 61%

Analisi del certificato con ISIN DE000HC2J395: protezione totale del nominale, premi condizionati e un sottostante vicino ai massimi storici.

(Teleborsa) - L'analisi del certificato con ISIN DE000HC2J395 emesso da Unicredit Bank va collocata in un quadro di mercato particolare: azionario italiano su livelli storicamente elevati e curva dei rendimenti in risalita. Il FTSE MIB tratta in area 52.000 punti (+0,4% nella seduta del 3 settembre), dopo aver toccato ad agosto il record storico in area 54.000 punti, sostenuto dal rally del comparto bancario.



Sul fronte obbligazionario la pressione è invece evidente: il rendimento del BTP decennale ha segnato un picco al 4,25%, massimo da novembre 2023, mentre lo spread BTP-Bund resta confinato poco sopra gli 80 punti base - 83 punti base nella rilevazione odierna - e i mercati scontano una probabilità vicina al 100% di un rialzo dei tassi della Bce nella riunione del 10 settembre. È un elemento tecnico non secondario: i prodotti a capitale protetto, per costruzione assimilabili a una componente obbligazionaria più un'opzione, subiscono sul mercato secondario la pressione del rialzo dei tassi.



Lo strumento: struttura e caratteristiche Il certificato (codice di negoziazione UC2J39) appartiene alla categoria dei prodotti a capitale protetto: la scheda dell'emittente lo classifica come Cash Collect Protetto con sottostante Assicurazioni Generali S.p.A., barriera fissata a 17,445 euro e rimborso minimo pari al 100%. Il valore nominale è di 100 euro e la scadenza è fissata al 16 dicembre 2027. Gli strumenti emessi da UniCredit Bank AG sono negoziati sul CERT-X di EuroTLX o sul SeDeX-MTF di Borsa Italiana. Sul piano fiscale, i proventi dei certificate rientrano tra i redditi diversi, con aliquota del 26%, con la nota possibilità di compensazione delle minusvalenze pregresse.



Protezione e rendimento



È il punto qualificante della struttura. A differenza dei Cash Collect worst-of a barriera profonda - dove il capitale è solo condizionatamente protetto - qui la protezione è integrale: nella gamma Cash Collect Protetto 100% di UniCredit l'investitore beneficia a scadenza del rimborso dell'intero valore nominale qualunque sia il prezzo del sottostante, mentre la barriera opera esclusivamente sul pagamento dei premi periodici. La barriera indicata a 17,445 euro va letta rispetto alla quotazione attuale di Generali, pari a 44,67 euro: il livello si colloca circa il 61% al di sotto dei prezzi correnti, una distanza che rende oggi remota l'ipotesi di mancato stacco del premio. Il rovescio della medaglia è il livello contenuto della cedola: per la serie di Cash Collect Protetto 100% collocata nel febbraio 2023 i premi mensili condizionati oscillavano fra lo 0,35% e lo 0,50% del nominale, ordini di grandezza tipici di una struttura che rinuncia al rendimento in cambio della certezza del rimborso. Va inoltre considerato che il prezzo di riferimento attuale, pari a 102,49 euro, è superiore alla pari: chi acquista oggi deve recuperare circa 2,5 punti di premio sul nominale attraverso il flusso cedolare residuo.



Durata e possibile scadenza anticipata La vita residua è di circa quindici mesi, fino al 16 dicembre 2027. Un aspetto strutturale distingue questa famiglia dai Cash Collect autocallable: trattandosi di prodotti con rimborso a scadenza di importo fisso, non è prevista la clausola di autocall. L'investitore non deve quindi attendersi un richiamo anticipato dell'emittente e la durata è, di fatto, predefinita. L'unica via di uscita anticipata è la vendita sul mercato secondario, al prezzo espresso dal market maker: un prezzo che, prima della scadenza, resta sensibile all'andamento dei tassi di interesse, al merito di credito dell'emittente e alla distanza del sottostante dalla barriera cedolare.



Il sottostante: Assicurazioni Generali Il titolo è l'unico sottostante, il che elimina il rischio worst-of tipico dei panieri e riduce l'esposizione a shock idiosincratici a un solo emittente azionario. I fondamentali del Leone di Trieste sono solidi: nel primo semestre 2026 i premi lordi sono saliti a 53,4 miliardi (+5,8%), il risultato operativo a 4,505 miliardi (+11,2%) e l'utile netto normalizzato a 2,543 miliardi (+13,7%), con Solvency Ratio al 216% dal 219% di fine 2025 e combined ratio al 91,5%, appesantito per 1,9 punti dai sinistri catastrofali. L'EPS normalizzato è salito a 1,68 euro (+14,3%) e gli asset under management complessivi a 944 miliardi (+4,9%), con un contributo rilevante del wealth management: il risultato operativo del gruppo Banca Generali è cresciuto del 45,8% a 401 milioni. Sul fronte della remunerazione, dal 10 agosto 2026 è partito un buyback fino a 500 milioni, per un massimo del 2% del capitale, con successivo annullamento delle azioni, coerente con il piano industriale: Lifetime Partner 27 prevede almeno 1,5 miliardi di riacquisti e oltre 7 miliardi di dividendi cumulati tra 2025 e 2027. Il consenso degli analisti resta costruttivo ma segnala valutazioni piene dopo il rally: a maggio Berenberg aveva ribadito Buy con obiettivo a 45,40 euro, con Mediobanca a 42 euro e Banca Akros ad Accumulate, mentre dopo la semestrale Equita ha alzato il target a 44 euro mantenendo un giudizio neutrale, a fronte di un target price medio di consenso intorno a 41,95 euro. Resta aperto il capitolo governance, storicamente fonte di volatilità sul titolo: Mps detiene attraverso Mediobanca circa il 13,3% di Generali e il piano prevede di distribuire ai soci del Monte circa il 4,5% della compagnia, conservandone circa l'8,8%, in un risiko che coinvolge anche Intesa Sanpaolo e Banca Generali.



L'andamento del certificato



La dinamica di prezzo riflette fedelmente il profilo dello strumento: bassa volatilità e scarsa correlazione con il rally del sottostante. La scheda prodotto dell'emittente riporta rilevazioni denaro/lettera a 98,97 e 99,27 euro con data 4 ottobre 2023, contro un prezzo di riferimento attuale di 102,49 euro. In altri termini, mentre Generali ha messo a segno un progresso di rilievo - oggi il titolo guadagna l'1,3% con oltre 780 mila pezzi scambiati - il certificato si è mosso in un intervallo ristretto attorno alla pari, come è logico attendersi da un payoff che non partecipa alla performance dell'azione ma si limita a monetizzare il flusso premi. Il premio rispetto al nominale incorpora sostanzialmente il valore attuale delle cedole attese residue.



Scenari a scadenza Alla data di valutazione finale, in vista della scadenza del 16 dicembre 2027, i possibili esiti sono essenzialmente due. Nel primo, con Generali pari o superiore alla barriera di 17,445 euro, il certificato rimborsa 100 euro oltre all'ultimo premio, che si somma ai premi eventualmente già incassati durante la vita del prodotto. Nel secondo, con il titolo sotto barriera - ipotesi che richiederebbe un crollo superiore al 60% dai livelli correnti - il rimborso resta comunque pari al nominale in virtù del rimborso minimo del 100%, ma verrebbe meno il premio finale. Il terzo scenario, non legato alla scadenza, è la vendita anticipata sul secondario, che espone al rischio di realizzare un prezzo inferiore a quello di carico, soprattutto in caso di ulteriore rialzo dei tassi.



Riepilogo finale DE000HC2J395 è uno strumento difensivo, non un prodotto ad alto rendimento: la protezione integrale del nominale e una barriera cedolare lontana oltre il 60% dai prezzi correnti si pagano con un flusso premi contenuto. Il vero termine di paragone, oggi, non sono i Cash Collect worst-of a doppia cifra ma il rendimento dei titoli di Stato: con il decennale italiano intorno al 4,20% e attese di ulteriori rialzi dei tassi Bce, la convenienza relativa del prodotto va valutata sulla vita residua di quindici mesi e sull'effettivo importo dei premi indicato nelle Condizioni Definitive e nel KID. Restano infine i rischi tipici della categoria: il rischio di credito dell'emittente, che non è coperto dalla protezione del capitale, il rischio di liquidità sul secondario e la sensibilità del prezzo ai tassi. L'articolo ha finalità informative e non costituisce sollecitazione all'investimento.

Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce consulenza né sollecitazione all'investimento.

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