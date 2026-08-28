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Cash Collect UniCredit su quattro banche europee: cedola 1,23% al mese e barriera al 50%

Radiografia del certificato DE000UN9JV50 su Banco BPM, BNP Paribas, Deutsche Bank e Société Générale: struttura, sottostanti, autocall step-down e scenari al 21 giugno 2029

Banche, Finanza
Cash Collect UniCredit su quattro banche europee: cedola 1,23% al mese e barriera al 50%
(Teleborsa) - Il certificato con ISIN DE000UN9JV50, emesso da UniCredit Bank GmbH, nasce in una fase particolare per il credito europeo. Fa parte di un tris di emissioni quotate a giugno 2026, con strike fissato al 17 giugno 2026 e scadenza al 21 giugno 2029, su panieri di banche europee, tutte quotate in euro e quindi prive di rischio di cambio, con premi mensili compresi tra il 13,80% e il 14,76% annualizzato lordo.

Il quadro macro è cambiato rapidamente: l'11 giugno 2026 il Consiglio direttivo della BCE ha innalzato di 25 punti base i tre tassi ufficiali, portando il tasso sui depositi al 2,25% con effetto dal 17 giugno, motivando la scelta con le pressioni inflazionistiche generate dal conflitto in Medio Oriente. Nella riunione del 23 luglio i tassi sono stati confermati, ma la presidente Christine Lagarde ha lasciato intendere che un rialzo a settembre è una possibilità concreta. Per il settore bancario si tratta di uno scenario ancora favorevole: gli utili del secondo trimestre hanno beneficiato di un margine di interesse resiliente, di maggiori ricavi commissionali e di una solida attività sui mercati dei capitali. Sul fronte domestico, FTSE MIB in area 52.670 punti (+0,8% nella seduta odierna) e spread BTP-Bund intorno agli 83 punti base confermano un contesto di risk appetite ancora costruttivo.

Protezione e rendimento

Il DE000UN9JV50 è un prodotto a capitale condizionatamente protetto, pensato per scenari laterali o moderatamente ribassisti: combina un flusso cedolare dell'1,23% mensile (14,76% annuo potenziale), una barriera profonda al 50% e l'effetto memoria, con possibilità di uscita anticipata tramite autocall step-down. La struttura si articola su due soglie distinte: la barriera cedolare è posta al 60% del valore iniziale, mentre la barriera capitale è fissata al 50%. L'effetto memoria è il vero ammortizzatore del prodotto: le cedole non pagate perché il titolo peggiore si trova sotto la barriera premio non vanno perse, ma restano accantonate e possono essere recuperate a una successiva osservazione favorevole. Su un nominale di 100 euro, l'incasso teorico massimo dei 36 premi mensili si avvicina al 44% lordo in tre anni, un livello che va confrontato con il costo-opportunità del reddito fisso: i BTP a tre anni rendono il 2,8% e un conto deposito circa il 3,5%.

Durata e possibile scadenza anticipata

La vita massima è triennale, ma il prodotto può chiudersi molto prima. A partire dal sesto mese di vita il certificato può essere rimborsato anticipatamente: se alla data di osservazione il sottostante peggiore è pari o superiore al livello di rimborso anticipato, lo strumento scade in anticipo restituendo i 100 euro di nominale, la cedola del mese e gli eventuali premi in memoria. La caratteristica step-down rende la condizione via via meno stringente, con il livello di richiamo che si riduce progressivamente: nel prodotto gemello della stessa emissione il trigger scende dell'1% ogni mese, dal 95% del valore iniziale di dicembre 2026 fino al 66% di maggio 2029. È la caratteristica che sostiene il prezzo secondario anche in caso di correzione dei sottostanti, ma che al tempo stesso espone l'investitore al rischio di reinvestimento: un richiamo precoce accorcia il flusso cedolare complessivo.

I sottostanti: quattro banche, due geografie, un solo settore

Il paniere appartiene alla famiglia dei Phoenix Memory e comprende Banco BPM, BNP Paribas, Deutsche Bank e Société Générale, con composizione esatta, livelli strike e calendario delle osservazioni da verificare nel KID e nelle Condizioni Definitive dell'emittente.

Banco BPM è la componente domestica e la più esposta al consolidamento: nel secondo trimestre l'utile contabile si è attestato a 581 milioni, con CET1 ratio al 14,4% e crediti deteriorati lordi sotto il 2% del totale, mentre i proventi operativi semestrali hanno raggiunto 3,2 miliardi (+5,7%), con commissioni nette in crescita del 13,8% e cost/income al 43%. La guidance 2026 è stata alzata a oltre 1,95 miliardi di utile netto e la remunerazione complessiva 2024-2027 portata da 6 a circa 7 miliardi. Sul piano straordinario, dopo lo stop al progetto di fusione con MPS il dossier centrale è ora l'integrazione con Crédit Agricole Italia, con i nodi aperti del Golden Power e delle verifiche antitrust. Il titolo tratta a 16,01 euro (+0,57%), sopra il livello di strike.

BNP Paribas è il profilo più diversificato del paniere: l'utile netto di gruppo del secondo trimestre è salito a 4.345 milioni (+33,4%), con ROTE al 13,3%, beneficiando anche della plusvalenza di 858 milioni sull'operazione Ageas/AGI, e il CET1 si è attestato al 13,0% al 30 giugno, già in linea con l'obiettivo 2027; i ricavi sono cresciuti del 12% a 14,091 miliardi. Il nuovo piano 2030 sarà presentato a febbraio 2027.

Deutsche Bank ha archiviato il miglior trimestre della sua storia recente: utile netto di 1,9 miliardi (+10% su base annua), utile ante imposte a 2,7 miliardi (+11%) e primo semestre record a 4,1 miliardi, con ricavi record nel Fixed Income & Currencies, +36% nell'Investment Banking & Capital Markets e masse gestite oltre 1.900 miliardi. Confermato il target di ricavi 2026 di circa 33 miliardi e annunciato un nuovo buyback da 500 milioni nel secondo semestre.

Société Générale resta la storia di turnaround del gruppo: utile netto trimestrale di 1,79 miliardi (+25%), oltre il consenso di 1,60 miliardi, ROTE al 12,2% dal 9,7%, ricavi a 7,10 miliardi (+6%) e un piano di buyback da 1,5 miliardi, con CET1 al 13,2% dopo il riacquisto, circa 290 punti base sopra il requisito regolamentare, e LCR al 146%. Il prossimo catalyst è vicino: il gruppo presenterà la nuova roadmap strategica il 21 settembre.

L'andamento del certificato

A circa due mesi dall'ultima osservazione utile e a due mesi e mezzo dalla partenza del flusso cedolare, il titolo si muove poco sotto la pari: nell'ultima seduta il riferimento è 99,41, con quotazioni comprese tra 99,66 e 99,79. Un prezzo sostanzialmente allineato al nominale segnala che il mercato assegna probabilità elevate al pagamento regolare dei premi, pur scontando la distanza di uno dei sottostanti dallo strike. I livelli fissati il 17 giugno 2026 indicavano Banco BPM a 15,52 euro e Société Générale a 77,84 euro: sulla base di questi riferimenti, con il titolo francese in area 71,9 euro, Société Générale è attualmente il "worst of" del paniere, con un ritardo dell'ordine del 7-8% dallo strike e una barriera capitale che si collocherebbe intorno ai 39 euro, mentre per Banco BPM la soglia del 50% si posiziona in area 7,8 euro. Distanze ampie, che spiegano la tenuta del prezzo secondario.

Scenari a scadenza

Se al 21 giugno 2029 il titolo peggiore del paniere non ha perso più della metà del valore rispetto allo strike, l'investitore recupera integralmente i 100 euro, anche se quel titolo ha ceduto il 30%, il 40% o il 49%; se invece la soglia viene violata, il rimborso segue la performance negativa di quel titolo, senza limitazioni al ribasso. In quest'ultimo caso le cedole già incassate attenuano, ma difficilmente annullano, la perdita. Il profilo è quindi asimmetrico: rendimento massimo predefinito, nessuna partecipazione a eventuali ulteriori rialzi del settore, esposizione piena al ribasso oltre la barriera.

Riepilogo

Il DE000UN9JV50 è uno strumento coerente con un'aspettativa di mercato laterale o moderatamente negativa sul comparto bancario europeo, con tre punti di attenzione da non trascurare. Il primo è il rischio worst of: conta solo il titolo peggiore, e la concentrazione settoriale riduce i benefici della diversificazione in caso di shock sistemico. Il secondo è il rischio emittente: il rischio di credito fa capo al gruppo UniCredit, che nel primo trimestre 2026 ha riportato un utile netto di 3,2 miliardi (+16% annuo) con RoTE al 26%. Il terzo è la natura stessa del payoff: il capitale non è garantito e, sotto la barriera a scadenza, le perdite seguono la performance del titolo peggiore del paniere. Con premi mensili all'1,23%, barriera capitale al 50% e autocall step-down, il prodotto monetizza la volatilità implicita di un settore che sta vivendo una fase di utili record e di intenso M&A: due forze che possono sostenere i corsi, ma che rendono anche il paniere più sensibile a eventuali repentini cambi di scenario su tassi, energia e geopolitica.
Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce consulenza né sollecitazione all'investimento.
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