Cash Collect UniCredit su quattro banche europee: cedola 1,23% al mese e barriera al 50%

UniCredit

Protezione e rendimento



Durata e possibile scadenza anticipata



I sottostanti: quattro banche, due geografie, un solo settore



Banco BPM

BNP Paribas

Deutsche Bank

Société Générale

L'andamento del certificato



Scenari a scadenza

Riepilogo

Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce consulenza né sollecitazione all'investimento.

(Teleborsa) - Il certificato con, emesso da, nasce in una fase particolare per il credito europeo. Fa parte di unquotate a giugno 2026, con strike fissato al 17 giugno 2026 e, su panieri ditutte quotate in euro e quindi prive di rischio di cambio, con premi mensili compresi tra il 13,80% e il 14,76% annualizzato lordo.: l'11 giugno 2026 il Consiglio direttivo della, portando il tasso sui depositi al 2,25% con effetto dal 17 giugno, motivando la scelta con legenerate dal conflitto in Medio Oriente. Nella riunione del 23 luglio i tassi sono stati confermati, ma la presidente Christine Lagarde ha lasciato intendere cheè una. Per il settore bancario si tratta di uno scenario ancora favorevole: gli utili del secondo trimestre hanno beneficiato di un margine di interesse resiliente, di maggiori ricavi commissionali e di una solida attività sui mercati dei capitali. Sul fronte domestico, FTSE MIB in area 52.670 punti (+0,8% nella seduta odierna) e spread BTP-Bund intorno agli 83 punti base confermano un contesto di risk appetite ancora costruttivo.Il DE000UN9JV50 è un prodotto a capitale, pensato per: combina un flusso cedolare dell'1,23% mensile (14,76% annuo potenziale), una barriera profonda al 50% e l'effetto memoria, con possibilità di uscita anticipata tramite autocall step-down. La struttura si articola su: la barriera cedolare è posta al 60% del valore iniziale, mentre la barriera capitale è fissata al 50%.è il vero ammortizzatore del prodotto: le cedole non pagate perché il titolo peggiore si trova sotto la barriera premio non vanno perse, ma restano accantonate e possono essere recuperate a una successiva osservazione favorevole. Su un nominale di 100 euro,dei 36 premi mensili si avvicina al, un livello che va confrontato con il costo-opportunità del reddito fisso: i BTP a tre anni rendono il 2,8% e un conto deposito circa il 3,5%.La vita massima è, ma il prodotto può chiudersi molto prima. A partire dal sesto mese di vita il certificato: se alla data di osservazione il sottostante peggiore è pari o superiore al livello di rimborso anticipato, lo strumento scade in anticipo restituendo i 100 euro di nominale, la cedola del mese e gli eventuali premi in memoria. La caratteristicarende la condizione via via meno stringente, con il livello di richiamo che si riduce progressivamente: nel prodotto gemello della stessa emissione il trigger scende dell'1% ogni mese, dal 95% del valore iniziale di dicembre 2026 fino al 66% di maggio 2029. È la caratteristica che sostiene il prezzo secondario anche in caso di correzione dei sottostanti, ma che al tempo stesso espone l'investitore al rischio di reinvestimento: un richiamo precoce accorcia il flusso cedolare complessivo.Il paniere appartiene allae comprende, con composizione esatta, livelli strike e calendario delle osservazioni da verificare nel KID e nelle Condizioni Definitive dell'emittente.è la componente domestica e la più esposta al consolidamento: nel secondo trimestre l'utile contabile si è attestato a 581 milioni, con CET1 ratio al 14,4% e crediti deteriorati lordi sotto il 2% del totale, mentre i proventi operativi semestrali hanno raggiunto 3,2 miliardi (+5,7%), con commissioni nette in crescita del 13,8% e cost/income al 43%. La guidance 2026 è stata alzata a oltre 1,95 miliardi di utile netto e la remunerazione complessiva 2024-2027 portata da 6 a circa 7 miliardi. Sul piano straordinario, dopo lo stop al progetto di fusione con MPS il dossier centrale è ora l'integrazione con Crédit Agricole Italia, con i nodi aperti del Golden Power e delle verifiche antitrust. Il titolo tratta a 16,01 euro (+0,57%), sopra il livello di strike.è il profilo più diversificato del paniere: l'utile netto di gruppo del secondo trimestre è salito a 4.345 milioni (+33,4%), con ROTE al 13,3%, beneficiando anche della plusvalenza di 858 milioni sull'operazione Ageas/AGI, e il CET1 si è attestato al 13,0% al 30 giugno, già in linea con l'obiettivo 2027; i ricavi sono cresciuti del 12% a 14,091 miliardi. Il nuovo piano 2030 sarà presentato a febbraio 2027.ha archiviato il miglior trimestre della sua storia recente: utile netto di 1,9 miliardi (+10% su base annua), utile ante imposte a 2,7 miliardi (+11%) e primo semestre record a 4,1 miliardi, con ricavi record nel Fixed Income & Currencies, +36% nell'Investment Banking & Capital Markets e masse gestite oltre 1.900 miliardi. Confermato il target di ricavi 2026 di circa 33 miliardi e annunciato un nuovo buyback da 500 milioni nel secondo semestre.resta la storia di turnaround del gruppo: utile netto trimestrale di 1,79 miliardi (+25%), oltre il consenso di 1,60 miliardi, ROTE al 12,2% dal 9,7%, ricavi a 7,10 miliardi (+6%) e un piano di buyback da 1,5 miliardi, con CET1 al 13,2% dopo il riacquisto, circa 290 punti base sopra il requisito regolamentare, e LCR al 146%. Il prossimo catalyst è vicino: il gruppo presenterà la nuova roadmap strategica il 21 settembre.A circa due mesi dall'ultima osservazione utile e a due mesi e mezzo dalla partenza del flusso cedolare, il: nell'ultima seduta il riferimento è 99,41, con quotazioni comprese tra 99,66 e 99,79. Un prezzo sostanzialmente allineato al nominale segnala che il mercato assegna probabilità elevate al pagamento regolare dei premi, pur scontando la distanza di uno dei sottostanti dallo strike. I livelli fissati il 17 giugno 2026 indicavano Banco BPM a 15,52 euro e Société Générale a 77,84 euro: sulla base di questi riferimenti, con il titolo francese in area 71,9 euro,del paniere, con un ritardo dell'ordine del 7-8% dallo strike e una barriera capitale che si collocherebbe intorno ai 39 euro, mentre per Banco BPM la soglia del 50% si posiziona in area 7,8 euro. Distanze ampie, che spiegano la tenuta del prezzo secondario.Se al 21 giugno 2029 il titolo peggiore del panieredel valore rispetto allo strike, l'investitore recupera integralmente i 100 euro, anche se quel titolo ha ceduto il 30%, il 40% o il 49%; se invece la, il rimborso segue la performance negativa di quel titolo, senza limitazioni al ribasso. In quest'ultimo caso le cedole già incassate attenuano, ma difficilmente annullano, la perdita. Il profilo è quindi: rendimento massimo predefinito, nessuna partecipazione a eventuali ulteriori rialzi del settore, esposizione piena al ribasso oltre la barriera.Il DE000UN9JV50 è uno strumento coerente con un'aspettativa di mercato laterale o moderatamente negativa sul comparto bancario europeo, con tre punti di attenzione da non trascurare. Il primo è il: conta solo il titolo peggiore, e la concentrazione settoriale riduce i benefici della diversificazione in caso di shock sistemico. Il secondo è il: il rischio di credito fa capo al gruppo UniCredit, che nel primo trimestre 2026 ha riportato un utile netto di 3,2 miliardi (+16% annuo) con RoTE al 26%. Il terzo è la natura stessa del payoff: il capitale non è garantito e, sotto la barriera a scadenza, le perdite seguono la performance del titolo peggiore del paniere. Con premi mensili all'1,23%, barriera capitale al 50% e autocall step-down, il prodotto monetizza la volatilità implicita di un settore che sta vivendo una fase di utili record e di intenso M&A: due forze che possono sostenere i corsi, ma che rendono anche il paniere più sensibile a eventuali repentini cambi di scenario su tassi, energia e geopolitica.