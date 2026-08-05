Sciuker Frames, chiusura procedura di composizione negoziata della crisi

(Teleborsa) - Sciuker Frames – società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella progettazione e realizzazione di infissi, ha reso noto che il termine

di durata dell’incarico dell’esperto nominato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (“CCII”) è scaduto il 3 agosto 2026. Conseguentemente, la procedura di CNC è giunta al termine, fermo restando che la relativa archiviazione si perfezionerà soltanto con il deposito della relazione finale da parte dell’Esperto presso la competente Camera di Commercio.



La Società, si legge in una nota, con il supporto dei propri advisor, "sta proseguendo il dialogo già avviato con i creditori coinvolti nella CNC, al fine di pervenire - auspicabilmente entro la fine dell'esercizio in corso - a un accordo idoneo a garantire stabilità, continuità aziendale per la Società e valorizzazione nel medio lungo periodo per tutti gli stakeholder".

Condividi

```