Eurozona, vendite al dettaglio frenano a luglio: -0,6% su mese e +0,6% su anno

(Teleborsa) - In calo a sorpresa le vendite al dettaglio dell'Eurozona di luglio. Secondo l'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, su base mensile, le vendite registrano una variazione negativa dello 0,6% dopo il +0,2% del mese precedente (dato rivisto da -0,3%). Gli analisti si attendevano un aumento dello 0,3%.



Le vendite su base annua sono salite dello 0,6%, al di sotto del consensus (+1,1%) e in rallentamento rispetto al +1,4% del mese precedente (rivisto da +1,6%).



Nell'Europa dei 27 le vendite sono scese dello 0,4% su base mensile mentre sono aumentate dell'1% su base annua.



(Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)

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