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Giappone, spese famiglie in rimonta su mese a luglio ma scivolano su base annua

Economia, Macroeconomia
Giappone, spese famiglie in rimonta su mese a luglio ma scivolano su base annua
(Teleborsa) - Nel mese di luglio 2026 i consumi familiari in Giappone si sono attestati 301.245 yen, in aumento dello 0,5% su base mensile, dopo il -6,4% di giugno e contro attese per un incremento del 2,6%.

Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -3,6% (-1,5% in termini nominali) dal -3,3% precedente e contro il -1,6% atteso.

Sempre a luglio la media mensile dei redditi delle famiglie operaie, si è attestata a 689.476 yen, calando del 3,8% in termini reali (-1,7% in termini nominali).
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