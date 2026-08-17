Milano 13:50
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Dow Jones 14-ago
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Francoforte 13:50
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Giappone, Indice servizi (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Indice servizi (MoM) in giugno
Giappone, Indice servizi in giugno su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,8%.

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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