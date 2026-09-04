Tesmec, Piero Nicodano nuovo CFO dopo dimissioni di Ruggero Gambini

(Teleborsa) - Tesmec , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha nominato, con efficacia dal 14 settembre 2026, Piero Nicodano, già Group Chief Accountant, quale nuovo Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.



Nicodano, nel gruppo Tesmec dal 2020, porta con sé oltre quindici anni di esperienza maturata in EY, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Manager occupandosi della revisione legale dei conti di società nazionali e internazionali, quotate e non quotate, operanti in diversi settori industriali. In Tesmec ha progressivamente ampliato il proprio perimetro di responsabilità, contribuendo negli anni al rafforzamento delle attività amministrative, finanziarie e di reporting del Gruppo. Alla data odierna, Nicodano detiene 50.000 azioni della società.



Nicodano subentrerà nelle cariche attualmente ricoperte da Ruggero Gambini, che oggi ha rassegnato le proprie dimissioni, motivate da ragioni di natura personale connesse alla decisione di intraprendere nuovi progetti di vita. Alla data odierna, Gambini non detiene direttamente e/o indirettamente azioni della società.

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