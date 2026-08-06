Tesmec, Intermonte alza target price: ampio spazio per ulteriore re-rating continua execution

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 0,54 euro per azione (dai precedenti 0,46 euro) il target price su Tesmec , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, confermando la raccomandazione "Outperform" sul titolo.



Gli analisti scrivono che, a seguito dei risultati del secondo trimestre 2026 superiori alle stime (EBITDA superiore del 15%), trainati da Energy e Trenchers, e alla luce dell'accelerazione della crescita prevista nella seconda metà del 2026 (conversione del backlog), aumentano le stime sull'EPS del 17% per l'esercizio 2026 e del 12% per il 2027/2028. Sulla base delle stime riviste, il titolo è scambiato a 6,6x EV/EBITDA FY26 (8,3x al TP), il che lascia ampio spazio per ulteriore re-rating se l'azienda continua a eseguire.

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