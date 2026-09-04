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USA, Variazione occupati in agosto
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04 settembre 2026 - 14.35
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Variazione occupati in agosto pari a 162K unità
, in aumento rispetto al precedente 21K unità (la previsione era 55K unità).
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