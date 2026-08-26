Milano 15:18
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Attese positive per Union Pacific

Finanza
Attese positive per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i componenti dell'S&P 100, che chiude la seduta con una flessione dello 0,09%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 309,6 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 150,9 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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