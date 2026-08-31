Attese positive per Union Pacific
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Ribasso per la compagnia ferroviaria statunitense, tra i componenti dell'S&P 100, che chiude la seduta con una flessione dello 0,08%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
A livello operativo, Union Pacific è da comprare ai prezzi attuali pari a 307,4 USD con stop loss individuato a quota 150,9 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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