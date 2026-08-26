WIIT, contratto quinquennale da 3,15 milioni con azienda retail dell'area DACH

(Teleborsa) - WIIT ha siglato, attraverso la propria controllata tedesca WIIT AG, un nuovo contratto con una primaria azienda retail ed e-commerce dell'area DACH, che nell'esercizio 2024/2025 ha generato ricavi per circa 2,2 miliardi di euro.



L'accordo - riporta un comunicato - ha una durata di 5 anni per un valore complessivo di 3,15 milioni di euro e comprende colocation, disaster recovery, servizi di rete e service management. La partnership di lungo periodo offre inoltre a entrambe le aziende la possibilità di ampliare progressivamente le attività concordate.



WIIT metterà a disposizione del cliente un ambiente ad alte prestazioni e resiliente per i sistemi IT mission-critical, unendo un'infrastruttura di data center moderna a servizi professionali erogati da specialisti interni, referenti dedicati e supporto attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

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