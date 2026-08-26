Invito all'acquisto per WIIT

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Ottima performance per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che ha chiuso in rialzo del 2,01%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 27,9 Euro, con stop loss individuato a quota 26,78 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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