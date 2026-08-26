Milano 9:34
52.802 +0,15%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 9:34
10.861 -0,23%
26.209 -0,22%

Invito all'acquisto per WIIT

Finanza
Invito all'acquisto per WIIT
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Ottima performance per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star, che ha chiuso in rialzo del 2,01%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 27,9 Euro, con stop loss individuato a quota 26,78 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```